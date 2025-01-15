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Царьград

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Сергей Собянин: 165 пунктов Москвы примут 38 тысяч новогодних деревьев

Сергей Собянин: 165 пунктов Москвы примут 38 тысяч новогодних деревьев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о десятилетней акции «Елочный круговорот», в рамках которой собрано 220 тысяч деревьев.

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