Теннисистки Андреева и Касаткина обнялись перед матчем на "Ролан Гаррос"

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и Дарья Касаткина, которая в 2025 году сменила российское гражданство на австралийское, обнялись перед матчем Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос").
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии