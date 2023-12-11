Трехмесячный малыш спал в коляске, когда собака напала на него Трагедия произошла в воскресенье вечером в поселении Сосенское — это Новая Москва.
Терзала его на снегу: в Москве овчарка чуть не загрызла младенца
Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
Видимо, ребёнок заплакал, чем и заинтересовал овчарку. Овчарки и доги - нацелены на людей, это не охотничьи собачки на мелкую живность, которым пофигу люди вокруг! Виноваты и мамаша, и владелец овчарки!
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11 час.
Н
Нина
ужас! Не могу поверить что овчарка просто ни с того, ни с сего вытащила младенца из коляски! Мать ушла и сколько её не было - она не скажет. Ребёнок заплакал, мороз на улице под 20, собака среагировала на плач попыталась унести ребёнка в дом, конечно пастью с зубами - у неё же рук нет, своих щенков они просто переносят в зубах за холку, чего нет у ребёнка - только за руки, за ноги и поперёк туловища, а чтобы не выпал сжимала конечно зубами... Мамка дура безответственная, понадеялась на собаку - охраняй, а мороз?
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11 час.
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