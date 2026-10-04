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ИА Реалист

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ИИ меняет мир быстрее, чем финансируется

ИИ меняет мир быстрее, чем финансируется

ЛОНДОН (ИА Реалист). Глобальные расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта достигли масштабов, не имеющих аналогов в современной экономической истории.

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