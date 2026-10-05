Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 5 октября 2026 года. Вторым документом Путин утвердил АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" как структуру, на базе которой будет сформирован аппарат уполномоченного.