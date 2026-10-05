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Журнал «Профиль»

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Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в понедельник, 5 октября 2026 года. Вторым документом Путин утвердил АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" как структуру, на базе которой будет сформирован аппарат уполномоченного.

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