Зачем прощать себя за прошлые ошибки и как отпустить груз вины

Тюрьма под названием «я должна была» Вы снова и снова прокручиваете в голове ситуации из прошлого. «Зачем я тогда ему ответила?», «Почему я не ушла раньше?», «Как я могла так ошибиться?».
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