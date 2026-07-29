Роман Вильфанд: в России увеличились опасные климатические явления

Заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура в январе в России за последние 30 лет повысилась более чем на три градуса, что сопровождается увеличением опасных климатических явлений.
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