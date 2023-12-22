Залужный вслед за Зеленским выступил против мобилизации женщин

Депутат пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Главком ВСУ Валерий Залужный в целом поддержал новый законопроект о мобилизации, но с оговорками, в том числе относительно привлечения на службу женщин.
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