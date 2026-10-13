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На Кубани начинается отопительный сезон: в одном из районов уже сегодня

На Кубани начинается отопительный сезон: в одном из районов уже сегодня

По информации главы Ленинградского муниципального округа Юрия Шулико, подписано Постановление о подаче тепла с сегодняшнего дня – 13 октября.

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