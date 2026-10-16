В Смоленске Валерий Веренич и Павел Иванов договорились о мерах для беспрепятственного пропуска грузопотоков, включая транзитные, и обсудили рост интереса к пассажирским перевозкам между Беларусью и Россией.
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