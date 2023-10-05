Социологи рассказали о влиянии онлайн-знакомств на браки

Чтобы понять, зависит ли от способа знакомство то, насколько супруги затем довольны браком, социологи из университетов штата Аризона и штата Мичиган провели онлайн-опрос среди 923 женатых пар в своей стране.
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