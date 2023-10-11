Депутат Верховной рады признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в Авдеевке

Военнослужащие Вооружённых сил Украины, которые дислоцируются в населённом пункте Авдеевка в Донецкой Народной Республике, находятся в очень сложной ситуации, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
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