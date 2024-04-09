Митин назвал ключевой инструмент развития села

Ключевым инструментом развития сельских территорий является грамотная политика пространственного развития, отметил на заседании рабочей группы по подготовке Форума тружеников села первый зампред Комитета Совфеда по по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
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