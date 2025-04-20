"Сложности для ВСУ". Запад поднял вой из-за пасхального перемирия

Выбранный момент, исключительная краткость, внезапный и односторонний характер. Если союзникам Украины и требовались какие-либо доказательства вопиющего цинизма Москвы в вопросах мира, то объявление о незамедлительном пасхальном перемирии лишний раз это доказало.