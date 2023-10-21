Воссоздан облик 700 000-летнего предка человека

Недавно группа исследователей из Фракийского университета Демокрита, во главе с антропологом Кристиной Папагеоргопулу, применила несколько новых методов реконструкции лица, чтобы воссоздать облик Homo heidelbergensis — малоизвестного родственника неандертальцев, жившего 700-200 тысяч лет назад.