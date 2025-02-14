Самая популярная tradwife Ханна Нилман ждёт девятого ребёнка

Блогер и известная tradwife (так называют инфлюенсеров, которые пропагандируют образ "традиционной жены") Ханна Нилман ждёт девятого ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Конец эры". Алина Кабаева может занять место Ирины Винер на посту главы сборной России по художественной гимнастике
- "Не позиционирую себя как ребенок". Анна Пересильд ответила на критику ее "взрослых" образов и прокомментировала расставание с Ярославом Могильниковым
- Дэвид и Виктория Бекхэм, Донателла Версаче, Карл III и Камилла Паркер-Боулз на королевском ужине в Великобритании
Свежие комментарии