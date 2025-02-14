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SPLETNIK

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Самая популярная tradwife Ханна Нилман ждёт девятого ребёнка

Самая популярная tradwife Ханна Нилман ждёт девятого ребёнка

Блогер и известная tradwife (так называют инфлюенсеров, которые пропагандируют образ "традиционной жены") Ханна Нилман ждёт девятого ребёнка.

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