Рязанцам рассказали, что изменится в школах и образовании с 1 сентября 2026 года

С 2026 года обществознание введут с 9-го класса, количество часов перераспределят в пользу истории, появится предмет «Духовно-нравственная культура России», телефоны запретят на уроках, а в День знаний больше внимания уделят единству народов России.
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