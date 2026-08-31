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Царьград

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Hanwha Aerospace и Indra Sistemas заключили контракт на САУ K9

Hanwha Aerospace и Indra Sistemas заключили контракт на САУ K9

Корейская компания Hanwha Aerospace и испанская Indra Sistemas подписали контракт на поставку САУ K9, отмечая первый шаг Hanwha в Западной Европе.

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