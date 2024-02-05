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Газета.ру

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Дочери актрисы Деми Мур устроили фотосессию в халатах в Лас-Вегасе

Дочери актрисы Деми Мур устроили фотосессию в халатах в Лас-Вегасе

Младшая дочь актрисы Деми Мур отпраздновала день рождения в Лас-Вегасе с семьей. Таллула Уиллис вместе сестрами устроила фотосессию в белых халатах, они позировали в номере отеля и поделились кадрами в соцсетях.

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