Губернатор Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с 80-летием Великой Победы

Дорогие ивановцы! Дорогие ветераны! Товарищи воины ивановского гарнизона!<p> <b><span style="color: #003d90;">Дорогие ивановцы! Дорогие ветераны! Товарищи воины ивановского гарнизона!</span></b> </p> <p> Поздравляю вас с Днём воинской и трудовой славы – <br> 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! </p> <p> День Победы всегда будет занимать особое место в истории нашей страны.