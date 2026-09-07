Осенний маникюр 2026: 10 главных трендов с подиумов

Осень 2026 года принесла с собой удивительно контрастную картину в мире маникюра. С одной стороны, дизайнеры словно соревнуются в создании максимально естественных образов, где ноготь выглядит так, будто к нему вообще не прикасалась рука мастера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Европа под давлен...
- ВС Героя Русской вес...
- ИК Удивительная Молд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым