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Осенний маникюр 2026: 10 главных трендов с подиумов

Осенний маникюр 2026: 10 главных трендов с подиумов

Осень 2026 года принесла с собой удивительно контрастную картину в мире маникюра. С одной стороны, дизайнеры словно соревнуются в создании максимально естественных образов, где ноготь выглядит так, будто к нему вообще не прикасалась рука мастера.

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