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Царьград

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Губернатор Денис Паслер пообещал сохранить предприятия «Русала»

Губернатор Денис Паслер пообещал сохранить предприятия «Русала»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о невозможности закрытия заводов «Русала» в регионе, производящих 80% глинозема для России.

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