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Плесневелый хлеб везу с собой на дачу: он еще пригодится, но точно не в качестве подкормки

Плесневелый хлеб везу с собой на дачу: он еще пригодится, но точно не в качестве подкормки

Бережливые дачники не спешат выбрасывать заплесневелый хлеб. Но его не разбрасывают на грядках, а используют иначе.

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