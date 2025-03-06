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Калужские новости

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На калужской трассе микроавтобус столкнулся с легковушкой

На калужской трассе микроавтобус столкнулся с легковушкой

Накануне, 6 марта, в четвертом часу дня, на 188-м километре трассы М-3 «Украина», в Бабынинском районе, случилось ДТП html Накануне, 6 марта, в четвёртом часу дня, на 188-м километре трассы М-3 «Украина», в Бабынинском районе, случилось ДТП.

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