На калужской трассе микроавтобус столкнулся с легковушкой

Накануне, 6 марта, в четвертом часу дня, на 188-м километре трассы М-3 «Украина», в Бабынинском районе, случилось ДТП html Накануне, 6 марта, в четвёртом часу дня, на 188-м километре трассы М-3 «Украина», в Бабынинском районе, случилось ДТП.
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