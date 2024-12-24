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Политика как она есть

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В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

В США высказались о готовности Трампа предложить Украине вступить в НАТО

Ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него.

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