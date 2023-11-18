Донецкий фронт: враг пытается атаковать и несёт тяжёлые потери

Армия России успешно отражает атаки ВСУ на Донецком фронте, противник несёт значительные потери. Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что по состоянию на утро 18 ноября подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили четыре атаки врага и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах н.