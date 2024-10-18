Австралия передаст Украине 49 списанных Abrams Некоторые машины нуждаются в ремонте и их можно будет пустить на запчасти, отмечает австралийская телекомпания ABC Австралия передаст Украине десятки устаревших танков Abrams, сообщила австралийская телекомпания ABC.
Москали вы дремучие... сейчас в прогрессивных странах все так воюют
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Давайте не будем о цифрах. Просто ответьте сами себе хотя бы, как это так получается, что мы с одной стороны, ведем войну с Украиной, а с другой- «выполняем наши обязательства добросовестного поставщика» как сторона ответственная и исполнительная. Может, хватит уже играть в благородство? Если война- так пусть будет война! А это значит- полная ликвидация всех «международных соглашений». С того момента, когда началась война- все это перестает иметь хоть какое- то значение. Или вы считаете, что это Россия всем и всегда что- то должна? Ну, тогда давайте вспомним тяжбу между Украиной и Газпромом по поводу неоплаты за украденный газ. Или вы считаете, что это Россия должна погашать все эти вздорные требования охамевших «братьев»? Может, хватит уже быть «добренькими»? (Ленин) Гаденько в этой истории еще и то, что не Россия, а именно Украина заявила о расторжении газового договора после 01.01.2025. Не будь этого заявления- мы бы по- прежнему качали бы газ через Украину, наплевав на то, что идет война и на то, что русские и украинцы убивают друг друга. Бизнес- отдельно. Гробы- отдельно! Похоже, нашим властителям России газовые прибыли дороже совести и чести своей страны. Может, и в самом деле, хватит гнать туфту- и пора бы назвать вещи своими именами: Войну- войной, а не «СВО» Подлость- подлостью. Национальные интересы- национальными интересами. Предательство «элит»- предательством.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Итак, Вы признаёте что привели цифры для дискредитации руководства РФ? Теперь по факту - кто объявлял войну? Россия - не объявляла Украине, это спецоперация (как США в 1999 году в Югославии для защиты от геноцида). И Украина не объявляла войну РФ. Поэтому Газпром исполняет контракт на поставку газа в Европу через украинскую ГТС, которую тоже нужно содержать, это расходы, а там не делают текущий ремонт, может и "рвануть". В Венглию поставки будем делать через турецкий хаб, уже раза в 1,5 больше в 2025 году чем сейчас. Не следует "приплетать" Ленина, там были свои условия и компромисные решения. Даже с Великобританией торговали, хотя РСФСР не была признана. ВС РФ убивают не "украинцев", а укробандеровцев в ходе СВО. И выплаты в бюджет за газ - это финансирование пенсий и т.д. И ещё, посмотрите пакеты акций Газпрома - фактически это госхолдинг, который Черномырдин не дал "прихватизировать". По поводу налогообложения физлиц - это дело другое. Выправим и это со временем.
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8 час.
SI
Sergey Ivanov
Перестаньте пороть чушь! Цифры никого дискредитировать не могут. Они просто показывают реальное положение дел. Или вы предпочитаете врать людям? Или самому слушать чужое вранье как- то приятнее, чем знать правду? Если вы считаете, что цифры дискредитируют руководство- то может, дело в том, что руководство недостаточно компетентное? Напомню вам изречение нового министра обороны: -Ошибаться можно. Врать нельзя! К этому высказыванию я бы добавил: -Врать нельзя! За ошибки надо платить! Так вы из тех, которые вместо того, чтобы работать и исправлять ошибки- предпочитаете врать? Сталин таких, как вы расстреливал. И, между прочим, правильно делал. Теперь по факту. Кто объявлял войну Украине? Ответ вы знаете сами: Никто. У российского руководства не хватило государственной смелости, чтобы это сделать. Хотя начали военные действия именно мы. И, кстати, правильно сделали! Эту бандеровскую мерзость надо выжигать! Всем, что только есть в распоряжении армии! В итоге, мы ведем войну уже третий год- и третий год стесняемся назвать войну- войной. Ну и кому от этого лучше? Тем барыгам, которые сейчас наживаются на торговле нефтью и газом с нашим противником Украиной? Ну, а я отсылаю вас к нашему ВечноИзбранному. Он не раз уже говорил, что мы ведем войну не с Украиной, а с НАТО. Заметьте: Войну! Или вы против нашего Президента? Так уж найдите смелость, выскажитесь здесь! Гаденько вы выступили, дорогой Игорь. Чем- то попахивает. Похоже, если не вы, то ваши отец- дед пробавлялись доносами в том самом 37-м. Ну, а пока идет война, большие ребята по обе стороны делят барыши. Все по Ленину: При империализме и войны всегда империалистические. То есть, за рынки сырья. Рынки сбыта. Политическое влияние, которое можно конвертировать в деньги...
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7 час.
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