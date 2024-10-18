Москали вы дремучие... сейчас в прогрессивных странах все так воюют

SI Sergey Ivanov Давайте не будем о цифрах. Просто ответьте сами себе хотя бы, как это так получается, что мы с одной стороны, ведем войну с Украиной, а с другой- «выполняем наши обязательства добросовестного поставщика» как сторона ответственная и исполнительная. Может, хватит уже играть в благородство? Если война- так пусть будет война! А это значит- полная ликвидация всех «международных соглашений». С того момента, когда началась война- все это перестает иметь хоть какое- то значение. Или вы считаете, что это Россия всем и всегда что- то должна? Ну, тогда давайте вспомним тяжбу между Украиной и Газпромом по поводу неоплаты за украденный газ. Или вы считаете, что это Россия должна погашать все эти вздорные требования охамевших «братьев»? Может, хватит уже быть «добренькими»? (Ленин) Гаденько в этой истории еще и то, что не Россия, а именно Украина заявила о расторжении газового договора после 01.01.2025. Не будь этого заявления- мы бы по- прежнему качали бы газ через Украину, наплевав на то, что идет война и на то, что русские и украинцы убивают друг друга. Бизнес- отдельно. Гробы- отдельно! Похоже, нашим властителям России газовые прибыли дороже совести и чести своей страны. Может, и в самом деле, хватит гнать туфту- и пора бы назвать вещи своими именами: Войну- войной, а не «СВО» Подлость- подлостью. Национальные интересы- национальными интересами. Предательство «элит»- предательством.

Игорь Кузнецов Итак, Вы признаёте что привели цифры для дискредитации руководства РФ? Теперь по факту - кто объявлял войну? Россия - не объявляла Украине, это спецоперация (как США в 1999 году в Югославии для защиты от геноцида). И Украина не объявляла войну РФ. Поэтому Газпром исполняет контракт на поставку газа в Европу через украинскую ГТС, которую тоже нужно содержать, это расходы, а там не делают текущий ремонт, может и "рвануть". В Венглию поставки будем делать через турецкий хаб, уже раза в 1,5 больше в 2025 году чем сейчас. Не следует "приплетать" Ленина, там были свои условия и компромисные решения. Даже с Великобританией торговали, хотя РСФСР не была признана. ВС РФ убивают не "украинцев", а укробандеровцев в ходе СВО. И выплаты в бюджет за газ - это финансирование пенсий и т.д. И ещё, посмотрите пакеты акций Газпрома - фактически это госхолдинг, который Черномырдин не дал "прихватизировать". По поводу налогообложения физлиц - это дело другое. Выправим и это со временем.