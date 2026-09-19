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От второгодников до главных звёзд экрана: 7 известных актёров с провалами в школьном аттестате

От второгодников до главных звёзд экрана: 7 известных актёров с провалами в школьном аттестате

Успех в актёрской профессии редко определяется школьным табелем успеваемости. Для многих известных артистов алгебра, физика и дисциплинарные требования оказались серьёзной преградой, а привычные правила уступили место съёмкам, спорту и поиску собственного призвания.

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