В Красноярске продают элитную авиатехнику для частных лиц

На Авито появились объявления для искушённых пользователей рубрик товаров премиум-класса. 12 февраля на сайте опубликовали запись о продаже четырёхместного американского вертолёта Robinson 44 Raven II за 26 миллионов рублей, а 23 февраля — самолёта CH-801 за 5 миллионов 600 тысяч.