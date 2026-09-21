Избирком назначает новые выборы: в Кировской области 32 тысячи бюллетеней признаны недействительными

В Кировской области 32 тысячи бюллетеней на выборах депутатов регионального законодательного собрания признали недействительными из-за технической ошибки.
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