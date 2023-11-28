Фильм про Льва Яшина взял главный приз престижного кинофестиваля в Италии

Российский фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» про легендарного советского вратаря, вышедший в прокат в 2019 году (режиссер – Василий Чигинский), выиграл главный приз международного кинофестиваля спортивного кино Paladino d Oro Sport Film Festival, проходившего в итальянском Агридженто.
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