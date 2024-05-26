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Зеленский потерял право объявлять мобилизацию: Особенность нового периода разъяснил Володин

Зеленский потерял право объявлять мобилизацию: Особенность нового периода разъяснил Володин

С 21 мая Владимир Зеленский перешёл в статус нелегитимного президента Украины. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, бывший комик не только утратил право на объявление мобилизации, но и ряд других функций главы государства.

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