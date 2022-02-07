Эрдоган баллотируется в президенты Турции 2023 года от «Альянса народа»

Действующий глава Турции Тайип Эрдоган принял решение стать кандидатом в президенты страны на выборах главы государства 2023 года, заявил руководитель входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели, сообщает 7 февраля газета Star.
Действующий глава Турции Тайип Эрдоган принял решение стать кандидатом в президенты страны на выборах главы государства 2023 года, заявил руководитель входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели, сообщает 7 февраля газета Star.
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