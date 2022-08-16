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Читатели Kronen Zeitung призвали Зеленского к ответу после скандала с пьяными дипломатами

Читатели Kronen Zeitung призвали Зеленского к ответу после скандала с пьяными дипломатами

Австрийцы призвали Зеленского к ответу за скандал с пьяными дипломатами © AP Photo / Efrem Lukatsky Президент Украины Владимир Зеленский МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.

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