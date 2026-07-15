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Борьба с амброзией в Еленовском поселении продолжается

Борьба с амброзией в Еленовском поселении продолжается

В Еленовском сельском поселении продолжается работа по наведению санитарного порядка. Особое внимание уделяется борьбе с сорной растительностью, в частности — с амброзией полыннолистной, пыльца которой вызывает серьезные аллергические реакции у жителей.

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