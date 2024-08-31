Кабмин в 2024 г. предоставит гранты 15 научно-образовательным центрам

Пятнадцать научно-образовательных центров (НОЦ), объединяющие образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах, получат правительственные гранты.
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