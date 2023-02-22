«Либеральные христопродавцы»: от Набиуллиной требуют прекратить помощь армии Украины через западные оружейные корпорации

Эльвиру Набиуллину знают все россияне и её популярность выросла до такой степени, что некоторые простецкие граждане стали в сердцах произносить вслух её гордое Отчество, когда уронят себе что-то тяжёлое на ногу или долбанутся головой об косяк.
Эльвиру Набиуллину знают все россияне и её популярность выросла до такой степени, что некоторые простецкие граждане стали в сердцах произносить вслух её гордое Отчество, когда уронят себе что-то тяжёлое на ногу или долбанутся головой об косяк.
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