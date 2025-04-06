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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о том, что Овечкин повторил рекорд Гретцки: «Это уже несколько лет было вопросом времени. То, что он делает в этом сезоне – просто невероятно»

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) и повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

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