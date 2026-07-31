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МОСИНФОРМ

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Мастер-классы и кинопоказ фильма «Движение вверх» подготовили в парке «Крылатские холмы»

Мастер-классы и кинопоказ фильма «Движение вверх» подготовили в парке «Крылатские холмы»

1 августа в парке «Крылатские холмы» пройдет День дружбы. Для жителей и гостей столицы подготовили бесплатную программу с мастер-классами, играми, семейными активностями и вечерним кинопоказом под открытым небом.

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