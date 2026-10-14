❗️⚡️Этой ночью БПЛА-камикадзе «Герань-3/4/5» выполнили удары по критически важным объектам железнодорожной инфраструктуры в населённом пункте Коростень, одном из ключевых узлов транспортной сети Житомирской области.
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