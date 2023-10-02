В Госдуме предложили увеличить часть налогов ради бюджета России. Об этом пишет «Газета.ру». Так, по мнению депутата Госдумы Михаила Щапова, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.