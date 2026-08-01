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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Дзепка: «Процесс набора формы продолжается, потому что пока четверной только один»

Российская фигуристка София Дзепка прокомментировала выступление с произвольной программой на контрольных прокатах в Новогорске.

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