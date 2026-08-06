Тверские «Романтики» покорили Витебск своей хореографией. Заслуженный коллектив народного творчества РФ, образцовый театр танца «Романтики» стал лауреатом III степени Международного проекта Dream Dance Fest на фестивале «Славянский базар».
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