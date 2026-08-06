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Тверские «Романтики» покорили Витебск своей хореографией

Тверские «Романтики» покорили Витебск своей хореографией

Тверские «Романтики» покорили Витебск своей хореографией. Заслуженный коллектив народного творчества РФ, образцовый театр танца «Романтики» стал лауреатом III степени Международного проекта Dream Dance Fest на фестивале «Славянский базар».

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