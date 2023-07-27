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Представитель МИД РФ Озеров: Африка имеет возможности для прорыва в развитии

Представитель МИД РФ Озеров: Африка имеет возможности для прорыва в развитии

У Африки есть возможность, чтобы сделать прорыв в развитии, но это тесно связано с сельским хозяйством и удобрениями, считает посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.

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