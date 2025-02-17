Известный ландшафтный парк в ДНР перешел под контроль ВС России

Пушилин сообщил о переходе под контроль ВС РФ ландшафтного парка «Клебан-Бык» Ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Вооруженных сил РФ, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.