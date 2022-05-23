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Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку

Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку

Операция по освобождению Мариуполя от украинских нацистов завершена полностью. Ее еще предстоит оценить военным историкам и аналитикам, однако уже сейчас понятно, что ее финал сыграет значительную роль в дальнейшем ходе спецоперации на Украине.

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