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Кандидат медицинских наук Литвинов: адаптация к школе требует времени

Кандидат медицинских наук Литвинов: адаптация к школе требует времени

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что привыкание ребёнка к школьному графику после каникул может занять от двух недель до полутора месяцев.

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