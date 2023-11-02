Тайные наброски Микеланджело открыты в церкви во Флоренции

Тайные наброски Микеланджело под церковью во Флоренции открыты для публики. Великий художник провел месяцы в камере под капеллами Медичи, чтобы избежать смертного приговора, вынесенного папой Климентом VII.
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