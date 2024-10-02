Два года набирался храбрости: Die Zeit сообщила о планах Шольца лично позвонить Путину

Немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах ФРГ сообщает поистине сенсационную новость: после нескольких лет довольно жесткой и все более агрессивной антироссийской риторики федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы готовится впервые с начала СВО созвониться с Владимиром Путиным.
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