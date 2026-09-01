Шоу-бизнес: Куда пропала после провала на «Евровидении» певица в инвалидной коляске Юлия Самойлова: Счастлива, но выживает на пенсию

Она с детства мечтала о славе и шла к цели, невзирая на трудности. Девочка в инвалидной коляске, казалось, добилась невозможного и стала участницей престижного конкурса «Евровидение».
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